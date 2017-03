Gouden munt van 100 kilo gestolen uit Berlijns museum

MVDC

In Berlijn zijn zondagnacht dieven aan de haal gegaan met een gouden munt van 100 kilogram. Het gaat om 'Big Maple leaf', een zeldzame munt waar koningin Elisabeth II staat op afgebeeld.

Rond 3u30 zondagnacht werd de gouden 'Big Maple Leaf' gestolen uit het Bode-museum in Berlijn. 'Inbrekers sloegen een raam kapot en raakten zo met een ladder het museum binnen', bevestigt de Duitse politie. Wie de dieven zijn en hoe ze de kolos uit het museum kregen is nog niet duidelijk. In totaal is de munt zo'n 3,7 miljoen euro waard.