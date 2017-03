Parijs stuurt politieke delegatie naar Frans-Guyana na sociale onrusten

Door: redactie

27/03/17 - 15u48 Bron: Belga

Parijs wil nog voor het einde van de week een delegatie ministers naar het overzeese departement Frans-Guyana sturen, om er de gemoederen te bedaren. Dat heeft de Franse eerste minister Bernard Cazeneuve aangekondigd. In het departement wordt al dagen betoogd. Vandaag is er een algemene staking.

Cazeneuve noemde de situatie op Frans-Guyana maandag een "grote sociale crisis". De bevolking staakt er uit onvrede met de sputterende economie, de zware criminaliteit en de gebrekkige gezondheidszorg. De protesten daartegen zijn al dagen aan de gang. De manifestanten wierpen onder meer verschillende wegblokkades op.



De Franse luchtvaartmaatschappij Air France heeft alle vluchten naar Cayenne, de hoofdstad van het departement, gisteren al opgeschort.



Frans-Guyana kampt met erg hoge werkloosheidscijfers. Vorig jaar had 23 procent van de bevolking er geen job, meer dan het dubbele als in moederland Frankrijk het geval is. In Frans-Guyana wonen ongeveer 250.000 mensen.