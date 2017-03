Marina moet haar echtgenoot delen met twee andere vrouwen: "Dat eerste jaar was de hel"

Sven Van Malderen

27/03/17 - 15u38 Bron: The Telegraph

Abel met zijn drie vrouwen. © Kos.

Om de drie dagen dwingt Marina Morrison zichzelf ertoe om niet vóór 1 uur 's nachts te gaan slapen. Anders riskeert ze haar echtgenoot Abel te horen vrijen met een andere vrouw, in de slaapkamer recht boven de hare. "Dat is best lastig", geeft de jongedame toe. "Maar ik probeer mijn onzekerheid te overwinnen en er niet te veel bij stil te staan." Marina heeft er dan ook zelf voor gekozen: ze is de derde echtgenote van Abel en deelt hem met bovenbuur Suzy (36) en Beth (37), die in het appartement naast haar woont. De Morrisons houden zich schuil in Rockland Ranch, een afgelegen plek in Utah waar vijftien gezinnen als mormoonse fundamentalisten samenleven. Bijna de helft beoefent polygamie, naar het grote voorbeeld van stichter Bob Foster. De leerkracht, die de gemeenschap in de jaren zeventig opgericht had, verwekte in totaal 38 kinderen bij zijn drie vrouwen. De Morrisons zitten voorlopig aan twaalf nakomelingen. Om de vooroordelen uit de wereld te helpen, lieten zij samen met nog een andere familie een jaar lang camera's in hun zog toe. De opvallende documentaire -Three Wives, One Husband- zal vier donderdagen na elkaar te zien zijn op Channel 4.

Abel en Suzy waren nog tieners toen ze elkaar leerden kennen. Allebei waren ze opgegroeid in een polygaam gezin, in de buurt van Salt Lake City. "Ik wilde enkel trouwen met iemand die zelf voor dit systeem koos", aldus de vrouw. En ze wil ook één ding heel duidelijk stellen. "Wij zijn helemaal geen stille, onderdanige vrouwen. We leiden een normaal leven: we hebben gsm's, eten pizza en we geven om ons uiterlijk. Ja, thuis zit een echtgenoot die meerdere vrouwen heeft. Maar daar werden we niet toe gedwongen, we hebben er zelf voor gekozen."



Achttien maanden nadat Suzy haar jawoord gegeven had, stelde ze voor dat Beth hen zou komen vergezellen. "Ik kende haar van school en wist dat ze een oogje op Abel had. Af en toe stak jaloezie wel eens de kop op. Als er iets speciaals gebeurde in haar leven, ging alle aandacht uiteraard naar haar. Maar daar leer je mee omgaan."



Drie jaar geleden kwam ook Marina er nog eens bij. Een veel jongere 'rivale', opnieuw op aanraden van Suzy. "Ik had het lastig toen", vertelt Beth. "Ik was zwanger toen zij aan het afspreken waren. Mijn baby was een paar maanden oud toen ze trouwden. Natuurlijk voel je je dan een beetje vervangen. Maar zo besefte ik ook hoe moeilijk het moet geweest zijn voor Suzy toen ik plots opdook." Lees ook Waarom slechts vier kinderen als je er elf kan hebben? Geboorteplanning in Niger

Italië past huwelijksbeloftes aan: eeuwige trouw beloven hoeft niet meer

Moslima's willen einde aan pensioensplitsing voor polygame mannen Abel, zijn drie vrouwen en alle kinderen. © Kos.

Moederschap opende haar ogen

"Dat eerste jaar was de hel", klinkt het uit de mond van Marina. "Mijn echtgenoot had twee andere relaties en ook al een hoop kinderen. De tijd die pasgetrouwde stellen met elkaar doorbrengen, had ik niet met hem. En ik was dan ook nog zo jong. Ik wist niet hoe ik met al die emoties moest omgaan."



"Ik sms'te Abel vaak als hij bij Beth of Suzie was. En dat zorgde voor de nodige problemen. Ik heb daar nu spijt van, maar toen vroeg ik me af of hij me even graag kon zien als die twee anderen."



Het moederschap heeft naar eigen zeggen haar ogen geopend. "Ik zie niemand liever dan mijn eigen dochter (Nicole is inmiddels 2,5 jaar oud; nvdr). En toen ik daarna beviel van Ian besefte ik plots wat Abel me al die tijd aan het verstand probeerde te brengen: liefde is niet een beperkt iets, het kan eindeloos groeien."

"Maîtresses zouden geen probleem opleveren"

Even terug naar de aanstoker van deze bijzondere samenlevingsvorm: Bob Foster was met meerdere dames tegelijk getrouwd en vloog daarom in 1974 korte tijd in de cel. Daarna vluchtte hij met zijn volgelingen naar 'The Rock', een locatie waar hij in alle rust zijn geloof kon belijden. Het uitgangspunt: polygamie is een manier om zich te spiegelen aan God, die liefde voor iedereen in petto had. Door zichzelf niet altijd op de eerste plaats te zetten, hopen ze ook dichter bij 'de Almachtige' te komen. Nu nog steeds wonen daar meer dan honderd mensen, meestal zijn het Fosters eigen kinderen en kleinkinderen.



In het begin was er niet eens stromend water, nu wekken de inwoners zelf elektriciteit op en kweken ze hun eigen kippen en koeien. Niet alle eten is echter bedoeld voor onmiddellijke consumptie: de mormonen geloven in de Apocalyps, hun kelder zit daarom tjokvol voedingsmiddelen om minstens drie jaar te kunnen overleven.



Polygamie was tot 1890 perfect legaal in Utah, nu riskeren zondaars een celstraf van vijf jaar. "Als ik gewone maîtresses zou hebben, kan de wet mij niets maken", klaagt Enoch Foster. De zoon van, inderdaad... "Nu kan ik vervolgd worden, net omdat ik goed wil zorgen voor mijn vrouwen en mijn relaties een wettelijk kader wil geven. Ik vraag niet dat iedereen akkoord gaat met mijn filosofie, maar ik vind wel dat meerdere huwelijken tussen volwassenen zouden moeten kunnen." Enoch Foster met een stuk van zijn uitgebreid gezin. © Kos.

"Koninkrijk op aarde"

Een andere doelstelling is een "koninkrijk op aarde" bouwen. Met achttien kinderen bij twee vrouwen kan Enoch alvast geen gebrek aan inzet verweten worden. Catrina (37) is zijn oudste echtgenote, Lilian (30) is inmiddels opnieuw zwanger en in mei zal hij ook nog eens zijn jawoord geven aan zijn derde verovering Lydia (24).



Catrina leeft met haar elf kinderen op de bovenste verdieping, Lilian en haar zeven telgen kregen het gelijkvloers. Voor Lydia is voorlopig enkel de gastenkamer voorzien. Enoch brengt de nacht nu om beurt bij een andere vrouw door.



"Ook gezaag maal drie"

"Ik had vroeger nooit gedacht dat ik hier zou belanden", vertelt Catrina. "Ik groeide op in een gezin waar van polygamie geen sprake was. Ik leerde Enoch kennen toen ik veertien was, hij was een jaar ouder. Op m'n achttiende ben ik met hem getrouwd, zeer tegen de wil van mijn ouders. Maar ik was enorm verliefd op Enoch, hij was een fantastische papa. Hij had zo veel te bieden dat ik er iemand anders van wilde laten meegenieten." Het was dan ook Catrina zélf die voorstelde om zowel Lillian als Lydia in huis te halen.



"Ik weet wel wat er gedacht wordt: seks met drie vrouwen, hoe fantastisch moet dat niet zijn voor Enoch? Maar alle problemen en gezaag moet je natuurlijk ook maal drie doen. Deze levensstijl vergt dus net heel veel van de man." Lydia (C), geflankeerd door Lillian (l) en Catrina (r). © Kos.