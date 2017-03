Door: redactie

De Duitse christendemocraten (CDU) hebben bij de deelstaatverkiezingen in Saarland, de op één na kleinste deelstaat in Duitsland, een duidelijke zege geboekt. Volgens berekeningen van televisiezenders ARD en ZDF komt de partij van kanselier Angela Merkel uit op 40 tot 41 procent van de stemmen en is ze daarmee veruit de sterkste.