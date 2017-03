Eerste Turken in buitenland kunnen al stemmen

Door: redactie

27/03/17 - 12u15 Bron: ANP

Het referendum gaat over de invoering van een nieuw politiek stelsel waarbij president Erdogan veel macht krijgt. © afp.

Turken kunnen vanaf vandaag buiten Turkije hun stem uitbrengen in een referendum over de macht van de president. De stemgerechtigden in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kunnen naar de stembus. Het referendum is 16 april in Turkije.