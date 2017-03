Waarom slechts 4 kinderen als je er 11 kan hebben? Geboorteplanning in Niger

Door:

Niger heeft het hoogste geboortecijfer in Afrika. Aan dit tempo zal de bevolking binnen 17 jaar verdubbelen terwijl droogte en conflicten een nieuwe voedselcrisis in de hand werken. De overheid en hulporganisaties bieden voorbehoedsmiddelen aan. Maar wat als vrouwen ze niet willen nemen?

Meisjes trouwen heel erg jong in Niger en hebben hun eerste kind voor hun achttiende. Polygamie is legaal en erg gebruikelijk, vooral op het platteland. Vrouwen hebben gemiddeld meer dan 7 kinderen.



Ondanks het reeds torenhoge geboortecijfer in het land willen mannen en vrouwen steevast nog meer kinderen dan ze op dit moment al hebben. Vrouwen dromen van gemiddeld 9 kinderen terwijl mannen er 11 willen.



Het draagt bij tot een bevolkingsexplosie die zijn gelijke niet kent. De bevolking groeide van 3,5 miljoen mensen in 1960 naar bijna 20 miljoen vandaag. De overgrote meerderheid van de Nigerezen - zo'n 80 procent - leeft in armoede.



Het land bestaat voornamelijk uit woestijn, slechts 20 procent van de grond is geschikt voor landbouw. En dat percentage daalt nog door de klimaatverandering. Wetende dat de bevolking aan dit tempo binnen 17 jaar zal verdubbeld zijn, betekent dit niet veel goeds voor de toekomst. De jeugdwerkloosheid is gigantisch. De bevolkingsexplosie zal voor nog meer armoede, hongersnood, politieke instabiliteit en geweld zorgen, menen specialisten. © afp.

"Wanneer veel jonge mensen werkloos zijn, dan rest hen vaak maar 1 optie: emigratie", zegt Hassane Atamo, afdelingshoofd voor gezinsplanning van het miniserie van Volksgezondheid in Niger. Jonge mannen trekken naar Ghana, Nigeria en Ivoorkust op zoek naar een job. "Daar bestaat het risico dat ze in de criminaliteit verzeilen of onder de invloedssfeer van terroristische organisaties zoals Boko Haram komen te staan.



Om al deze problemen te counteren zet de Nigerese regering in op contraceptie. Maar de overheid is er nog niet achter hoe ze vrouwen er kunnen van overtuigen om voorbehoedsmiddelen te gebruiken.



"Het is een potentiële tijdbom omdat alle Sahellanden zich in deze situatie bevinden, zeker in combinatie met klimaatverandering. Voedsel zal steeds schaarser worden", zegt expert John May van het Amerikaanse 'Population Reference Bureau'. "Het is een reusachtige crisis." © afp.

Anticonceptie is nochtans gratis te verkrijgen. Hulpverleners proberen vrouwen duidelijk te maken dat het niet gaat over helemaal geen kinderen meer krijgen maar wel over het op de wereld zetten van gezonde baby's. Ontwikkelingswerkers zijn ervan overtuigd dat de gezinnen kleiner moeten opdat catastrofes kunnen vermeden worden. Maar zolang vrouwen geen kleinere families willen, is er voorlopig weinig hoop dat er snel iets zal veranderen.



Daarnaast wordt het land gedomineerd door een conservatieve stroming van de islam die haar volgers oproept om zo veel mogelijk kinderen te hebben. Elke hulporganisatie die voorbehoedsmiddelen tot bij de vrouwen wil brengen, moet dat zeer voorzichtig aanpakken om niet op verzet uit religieuze hoek te stoten. Politici die met verkiezingen in het achterhoofd zitten, houden zich op de achtergrond om religieuze leiders niet voor het hoofd te stoten. © afp.