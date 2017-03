Zuid-Koreaans parket eist aanhouding afgezette president Park

Bewerkt door: Redactie

27/03/17 - 05u30 Bron: ANP

Park Geun-hye tijdens een toespraak in november. © epa.

Het Zuid-Koreaanse parket heeft vandaag gezegd dat ze een arrestatiebevel willen voor de afgezette Zuid-Koreaanse president Park Guen-hye. Ze wordt beschuldigd van aannemen van steekpenningen van grote bedrijven.

Het was de eerste keer dat een democratisch gekozen president in Zuid-Korea werd afgezet. Dinsdag bood Park voor het eerst in het openbaar haar excuses aan voor haar rol in een corruptieschandaal. Ze werd toen gehoord door de aanklagers over haar betrokkenheid. "Het spijt me voor de mensen. Ik zal naar eer en geweten meewerken met de ondervraging", sprak ze toen.



Corruptieschandaal

Afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge van Park, Choi Soon-sil. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden. Choi is de dochter van een inmiddels overleden religieuze cultleider.



Demonstraties

Aan de afzetting van Park gingen maanden van grote demonstraties vooraf in Zuid-Korea. Op het hoogtepunt van de protesten gingen er tot wel een miljoen mensen de straat op. Na het besluit haar af te zetten, vielen bij rellen twee doden in de hoofdstad Seoul.



Binnen twee maanden moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Dat is zo bepaald in de Zuid-Koreaanse wet.