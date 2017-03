VS veroordeelt arrestatie van honderden vreedzame betogers in Rusland

Door: redactie

27/03/17 - 04u45 Bron: Belga

De Russische oppositieleider Alexej Navalny is ook opgepakt. © epa.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de arrestatie van honderden betogers in Rusland, onder wie oppositieleider Alexej Navalny, "met klem veroordeeld". "Vreedzame betogers, mensenrechtenactivisten en journalisten gevangenhouden, is een belediging van de belangrijkste democratische waarden", zegt woordvoerder Mark Toner. "We roepen de Russische regering op om alle vreedzame betogers onmiddellijk vrij te laten."