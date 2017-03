Australiërs verlaten massaal hun huizen in afwachting van cycloon Debbie

Door: redactie

27/03/17 - 03u30 Bron: Reuters

De politie adviseert een inwoner van het laaggelegen dorpje Ayr, ten zuiden van Townsville in de staat Queensland, om te evacueren. © epa.

In afwachting van cycloon Debbie, die naar verwachting dinsdagochtend (lokale tijd) aan land komt in de Australische staat Queensland, hebben duizenden mensen hun huizen al verlaten. Voor backpackers en toeristen is noodopvang beschikbaar.

Volgens weerdeskundigen kan de cycloon snelheden tot 300 kilometer per uur bereiken. Vanaf maandagavond (lokale tijd) wordt in het gebied veel regen verwacht, wat tot overstromingen kan leiden. De meeste vluchten van en naar Queensland zijn al geschapt. Verwacht wordt, dat al het vliegverkeer de komende dagen stil komt te liggen.



De dorpen aan de oostkust waar de cycloon waarschijnlijk aan land komt, worden geëvacueerd. Tientallen scholen blijven de komende dagen gesloten. Ook mensen in andere plaatsen in de staat wordt aangeraden om te vertrekken. Premier van Queenslanad Annastacia Palaszczuk maakte op televisie een vergelijking met cycloon Yasi uit 2011, die voor miljarden dollars aan schade zorgde.



Toeristen

Queensland is een populaire bestemming onder toeristen en backpackers. Politieagenten en vrijwilligers gaan hotels en hostels langs, om bezoekers te waarschuwen voor de naderende storm. Aangezien zij doorgaans geen vrienden of familie in Australië hebben waar ze kunnen gaan logeren, wordt er noodopvang geregeld. De noodopvang is alleen beschikbaar voor mensen die acuut gevaar lopen en geen andere verblijfopties hebben.



In Airlie Beach worden flyers uitgedeeld aan toeristen. 'Er gaat waarschijnlijk een ramp gebeuren', aldus de waarschuwing. Mensen worden opgeroepen om niet tot het laatste moment te wachten met vertrekken, omdat toegangswegen tijdens en na de storm naar verwachting niet begaanbaar zullen zijn.