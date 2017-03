Bergbeklimmer en reddingswerker verongelukken in Slovakije

Door: redactie

Een bergbeklimmer op een berg in het Hoge Tatra-gebergte. © epa.

In het Slovaakse Hoge Tatra-gebergte zijn gisteren twee twintigers om het leven gekomen. Het gaat om een 22-jarige bergbeklimmer en een reddingsmedewerker van 28. Dat meldt de Slovaakse bergreddingsdienst HZS. De sterke wind maakte een reddingsoperatie met een helikopter onmogelijk.

Enkele toeristen hoorden een vrouw om hulp roepen in het gebied Velka Studena dolina. Haar vriend was van een rotswand naar beneden gestort. Aangezien er in de bergen geen gsm-ontvangst is, trokken ze naar een in de buurt gelegen berghut van HZS. Medewerkers van de reddingsdienst trokken er meteen op uit om de vrouw en de verongelukte bergbeklimmer te zoeken.



De vrouw kon worden gered, maar bij de operatie stortte echter ook een van de redders naar beneden, een man van 28. De lichamen van de twee verongelukte twintigers konden later worden geborgen.