Sinn Fein blaast Noord-Ierse coalitiegesprekken op

26/03/17 - 22u52 Bron: DPA

Michelle O'Neill, voorzitster van Sinn Fein. © reuters.

Eén dag voor het aflopen van de deadline voor de regeringsvorming in Noord-Ierland heeft het katholiek-republikeinse Sinn Fein de coalitiegesprekken opgeblazen. De partij geeft de schuld aan de voormalige coalitiepartner, de protestants-unionistische DUP-partij (Democratic Unionist Party), en aan de Britse regering. Daarmee dreigen de Noord-Ieren voor de tweede keer in enkele maanden opnieuw naar de stembus te moeten gaan.

"Het gespreksproces is ten einde", schreef Michelle O'Neill, voorzitster van Sinn Fein, vandaag op de partijwebsite. De partij zal voor het aflopen van de deadline niemand aanduiden voor de post van parlementsvoorzitter of minister.



Krachtens de Goede Vrijdagakkoorden van 1998 en andere afspraken moeten de telkens sterkste partijen uit de beide religieuze kampen een regeringscoalitie vormen. De laatste coalitie tussen Sinn Fein en DUP liep in januari op de klippen wegens een schandaal rond fout gelopen subsidies voor duurzame energie.



Bij de verkiezingen van 2 maart haalde Sinn Fein een sterk resultaat en strandde op nauwelijks één parlementszetel van de DUP. Als Sinn Fein niet naar de onderhandelingstafel terugkeert, kunnen er snel weer nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.