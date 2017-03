Le Pen spreekt massa toe in Rijsel: "Alleen Fransen beslissen wie Frankrijk binnenkomt"

Door: redactie

video De Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen heeft vanmiddag een grote meeting gehouden in Rijsel, vlakbij de Belgische grens. Ook Gerolf Annemans van het Vlaams Belang was daar bij. Le Pen heeft nog eens gehamerd op haar belangrijkste strijdpunten: Frankrijk eerst, minder Europa en halt aan de migratie.

Marine Le Pen is heel populair in het verarmde industriële noorden. Haar boodschap is eenvoudig: geef Frankrijk terug aan de Fransen. "Frankrijk is ons land", zei Le Pen tijdens haar toespraak, "De Fransen en alleen de Fransen mogen beslissen wie Frankrijk binnenkomt en buitengaat, wie er zich vestigt en wie niet welkom is." Opvallend: ook Europees parlementslid Gerolf Annemans van Vlaams Belang komt haar hier steunen.



"Vlaams Belang en Front National zijn, ondanks alle verschillen en ondanks onze eigenheid, altijd goede bondgenoten geweest", zegt hij. Sinds het tv-debat van deze week is Le Pen niet langer favoriet voor de eerste ronde. "Allemaal verenigd gaan we de uitdagingen aan van de mondialisering, van het islamisme, van het terrorisme. Dat is de enige weg van het herstel, van de grootheid, van de vrijheid en voor ieder van ons van het geluk."