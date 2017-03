Paus stopt even voor bezoek aan werftoilet

Door: redactie

25/03/17 - 15u23 Bron: vtmnieuws.be

video

Als de nood het hoogst is... moet zelfs de paus naar het toilet gaan. Vlak voor een toespraak in Milaan moest paus Franciscus een dringende boodschap doen. En in alle nederigheid trok de kerkleider zich even terug in een werftoilet, tot groot plezier van de verbaasde mensenmassa. Een paus die zich terugtrekt in een werftoilet, het is geen alledaags zicht. Maar het past wel perfect bij de nederige en menselijke aard van Franciscus. Heel wat gelovigen probeerden dan ook een foto of filmpje te maken van het komische tafereel.