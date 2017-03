17 gewonden door razendsnelle Chinese roltrap

AJ

video In een winkelcentrum in Hongkong zijn 17 mensen gewond geraakt. Eén van de roltrappen ging opeens razendsnel waardoor mensen naar beneden vielen en tegen elkaar werden geperst.

Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Op sociale media wordt gezegd dat er nog twee mensen in kritieke toestand zijn maar dat is niet bevestigd.



Volgens de woordvoerder van het winkelcentrum was de roltrap twee dagen geleden nog geïnspecteerd. Alles was toen nog veilig en intact. Het is op dit moment nog onbekend wat er is fout gegaan.