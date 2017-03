Jongste Duitse terreurverdachte (13) naar jeugdinrichting

Door: redactie

21/03/17

De toen 12-jarige verdachte wilde een zelfgemaakte bom laten ontploffen op de kerstmarkt in Ludwigshafen. © epa.

Een inmiddels dertienjarige jongen die ervan verdacht wordt dat hij eind vorig jaar een aanslag wilde plegen op een kerstmarkt in het Duitse Ludwigshafen, wordt ondergebracht in een gesloten jeugdhulpinrichting. De rechter heeft dat vandaag besloten na overleg met zijn ouders. De verdachte is nog te jong voor strafrechtelijke vervolging.

Hij blijft in elk geval het komende jaar in de instelling, die hem onder meer psychologische hulp zal geven.



De in Duitsland geboren en getogen jongen is van Iraakse komaf. Hij probeerde volgens justitie tot twee keer toe een zelfgemaakte bom te laten ontploffen op de kerstmarkt in de stad. Zijn opzet mislukte: op 5 december werd de rugzak met springstof en spijkers gevonden en onschadelijk gemaakt. Vervolgens werd duidelijk dat de toen twaalfjarige jongen eind november ook al een poging had gewaagd.



Volgens Duitse media is de jongen de jongste terreurverdachte ooit in het land. Hij had via internet contact met andere geradicaliseerde moslimjongeren die er gewelddadige ideeën op nahielden.