Iedereen kan eigen actie opstarten voor 12-12

21/03/17 - 16u09

Het consortium 12-12 gaat dezelfde toer op als Music For Life. Wie zelf iets wil doen tegen de hongersnood in Somalië, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen, kan een eigen actie opstarten en die later deze week registreren op de site van de organisatie, www.1212.be.

"We hopen dat die actiepagina's op onze website zullen zorgen voor de dynamiek die nodig is", zegt woordvoerder Philippe Henon. "Info over de hongersnood wordt er al heel veel gegeven. Nu is het belangrijk om de mensen te laten weten wat ze zélf kunnen doen. En alle beetjes helpen. Ook na de tsunami van 2004 en na de aardbeving van 2010 in Haïti waren er al dergelijke Music For Life-achtige acties. Na de tsunami zamelde het consortium 56 miljoen euro in, na de aardbeving ruim 25 miljoen. Maar dat waren natuurrampen. We hebben al gemerkt dat er minder enthousiast gegeven wordt aan landen waar er oorlog heerst. Na een natuurramp kan het alleen maar beter gaan, maar bij een oorlog blijft de situatie onzeker tot men uit de politieke impasse is." Ook Somalië, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen kreunen - naast de extreme droogte - onder gewapende conflicten.



Toch wist de campagne 'Hongersnood 12-12' in amper een week tijd al 400.000 euro in te zamelen voor de 20 miljoen mensen die bedreigd worden met de hongerdood. Onder hen zijn bijna 1,5 miljoen kinderen. Het Belgische consortium bestaat uit zes hulporganisaties: Unicef, Plan, Oxfam Solidariteit, Dokters van de Wereld, Handicap International en Caritas International.



Giften voor het consortium 1212 mogen gestort worden op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212.