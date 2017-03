38 personen aangeklaagd wegens mishandeling van vluchtelingen in Duitsland

Door: redactie

In Duitsland zijn 38 personen aangeklaagd die twee en een half jaar geleden betrokken waren bij de mishandeling van vluchtelingen in een vluchtelingencentrum in Burbach. Dat heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie in Siegen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vandaag bevestigd. Het gaat om medewerkers van het centrum en bewakers.