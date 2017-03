Griekse media: "Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem was doelwit van bombrief"

Bewerkt door: ADN

Een van de doelwitten van de acht bombrieven die gisteren in de Griekse hoofdstad Athene werden aangetroffen in het postcircuit, had Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem als bestemmeling. Dat melden verschillende Griekse media vandaag. De acht brieven waren gericht aan verschillende personen en instellingen buiten Griekenland en werden onschadelijk gemaakt.