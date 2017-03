Ook Verenigd Koninkrijk bant elektronische apparaten op vluchten uit zes moslimlanden

Door: FT

Na de Verenigde Staten bant nu ook het Verenigd Koninkrijk (grotere) elektronische toestellen van een aantal van haar vluchten. Dat is zopas bevestigd door de woordvoerder van Brits premier Theresa May. Het verbod geldt voor reizigers die vanuit Turkije, Libanon, Saudi-Arabië, Tunesië, Jordanië en Egypte rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk vliegen.

Ingecheckte bagage

Luchtvaartmaatschappij Royal Jordanian liet gisteren als eerste weten dat er geen (grotere) elektronische toestellen meer worden toegelaten op vluchten van en naar de Verenigde Staten, tenzij in de ingecheckte bagage. Ook hier zou "terroristische dreiging" de reden geweest zijn.



Later werd bekendgemaakt dat het verbod geldt voor vluchten van en naar acht (moslim)landen: Egypte, Marokko, Jordanië, Turkije, Koeweit, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Een medewerker van de luchtvaartautoriteiten zou aan CNN laten weten hebben dat er bezorgdheden zijn om de screening van passagiers die in bepaalde landen aan boord gaan van rechtstreekse vluchten naar de VS. De maatregel zou van beperkte duur zijn.



Groter dan een smartphone

Welke apparaten precies onder het verbod vallen, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens 'The Guardian' gaat het om alle apparaten groter dan een smartphone. Een uitzondering geldt dus voor gsm's en voor medische apparaten. Laptops, tablets, camera's, dvd-spelers en elektronische spelletjes zouden wel verboden zijn en moeten worden ondergebracht in de ingecheckte bagage. "Het zijn apparaten die bommen kunnen bevatten", klonk het eerder.