Zes tot zeven jaar cel voor bomaanslag op sikh-tempel in Duitsland

Een rechtbank in Essen (Noord-Rijnland-Westfalen) heeft drie zeventienjarigen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 tot 7 jaar. Ze werden schuldig bevonden aan de bomaanslag op een sikh-tempel in Essen in april 2016. Daarbij vielen drie gewonden, onder wie de priester van de tempel, die een openbotbreuk aan de voet opliep. De schade aan het gebouw wordt volgens de rechtbank geschat op 135.000 euro.