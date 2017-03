Door: Jan Segers

21/03/17 - 10u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Benoit De Freine.

Onze opinie Elke zes seconden sterft ergens ter wereld een kind aan ondervoeding. Dat is elke twee minuten het klasje van uw kleuter. Dat is elk halfuur de volledige basisschool om de hoek. Alleen gebeurt het niet bij ons en gaat die dagelijkse tragedie dus ongemerkt aan u voorbij. Het gebeurt in Azië en in Afrika, vandaag vooral in Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria.

Jan Segers © HLN.

Failed states zijn dat die kreunen onder een fatale combinatie van droogte, armoede, wanbestuur en gewapende conflicten, al dan niet religieus geïnspireerd. Nee, nieuw is dit niet, want honger is helaas van alle tijden. We hebben ze dus al eerder gehoord en gezien, de schrijnende toestanden waarover Kurt Wertelaers en Benoit De Freine in uw krant berichten. Maar lees ze, hun verhalen. Bekijk ze, hun foto's. En voel hoe ze tegelijk uw hoofd, uw hart en uw buik raken. Twintig miljoen mensen in acute nood, onder wie anderhalf miljoen kinderen tussen leven en dood: alles went, maar dat niet. Of wel?



'Neuf cent millions de crève-la-faim, et moi, et moi, et moi.' Dat zong Jacques Dutronc in 1966. 900 miljoen hongerlijders had je toen op een wereldbevolking van 3,6 miljard mensen. Vandaag lijden nog 750 miljoen mensen honger op een wereldbevolking van 7,5 miljard mensen. In een halve eeuw is hun percentage dus herleid van 25% tot 10% van de bevolking. Die verbetering is spectaculair, maar wat heb je daaraan als je je in Zuid-Soedan of Nigeria aan de verkeerde kant van de statistieken bevindt? Als je ten einde raad je eigen uitgemergelde vee moet slachten? Als de bovenarm van je kind dunner is dan zijn pols? Is het dan een troost dat elders minder mensen lijden dan vroeger? En sussen die statistieken dan ook ons geweten? 'J'y pense, puis j'oublie', zong Dutronc toen. 'C'est la vie, c'est la vie.'



400.000 euro. Dat heeft het consortium Hongersnood 12-12 ingezameld in zijn eerste week. 400.000 euro, dat is het weekloon van Eden Hazard. Voor één voetballer is dat gigantisch veel geld. Voor een actie die een beroep doet op het medeleven van elf miljoen Belgen is dat beschamend weinig geld. In Nederland heeft een gelijkaardige actie na tien dagen al 10 miljoen euro opgebracht. De gemiddelde gift blijkt in België wel hoog te liggen: 82 euro. Van de weeromstuit wil dat ook zeggen dat nog maar een zeer klein aantal Belgen een bijdrage heeft gestort, pakweg evenveel mensen als er in het Koning Boudewijnstadion zaten voor de bekerfinale tussen Zulte Waregem en Oostende. Zijn we het geven moe? Zijn we uitgegeven? Zijn we de honger beu? Zijn we uitgehongerd?



Het zal cynisch klinken, maar dat is het dan ook: de spektakelwaarde van een ramp bepaalt in hoge mate hoe diep we in onze portemonnee tasten. Tsunami in Thailand? Bingo. Aardbeving in Haïti of Nepal? Kassa. Modderstromen? Randgeval. Droogte? Déjà vu. Zeker als de klimaatfactor niet de enige is, zoals hier. Nigeria, Jemen, Somalië: de Belg associeert ze spontaan met moslimfundamentalisme en piraterij, met Boko Haram en Al Qaida, met wetteloosheid en sharia. Niemand die het luidop gezegd wil hebben, maar dat scheelt. Miljoenen wellicht bij de afrekening. Honger maakt nochtans geen onderscheid. Hij kent geen kleur of geen geloof. Hij is niet kieskeurig. Honger is een monster dat graait wat het graaien kan: zo veel als de weldoorvoede wereld het gunt.



