Sinn Féin-leider Martin McGuinness (66) overleden

21/03/17 - 07u38 Bron: RTE, Wikipedia

In Noord-Ierland is Martin McGuinness (66) overleden. Hij was een belangrijk politicus voor de partij Sinn Féin en vroeger een prominent lid van de paramilitaire beweging IRA. Hij speelde een belangrijke rol in het tot stand komen van het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan het gewapende conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. McGuinness leed aan een hartziekte.