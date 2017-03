Zuid-Koreaanse ex-presidente ondervraagd door parket

Door: redactie

21/03/17 - 05u30 Bron: Belga

De afgezette Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Geun-hye. © epa.

De afgezette Zuid-Koreaanse presidente Park Geun-Hye is vandaag voor het eerst ondervraagd geworden in het kader van een dossier rond corruptie en machtsmisbruik. Toen ze aankwam bij de kantoren van het parket-generaal in Seoel, verontschuldigde ze zich bij het volk.