Marine Le Pen: "We moeten weten wie naar België trekt om wapens te kopen"

21/03/17 - 02u00 Bron: Belga

De extreemrechtse Marine Le Pen, leider van het Front National. © ap.

"We moeten eerst onze grenzen opnieuw onder controle krijgen, want ik zie niet hoe we ons kunnen beschermen tegen terroristen als we niet weten wie ons grondgebied binnenkomt, of wie de grens oversteekt om wapens te gaan kopen in België." Dat heeft de voorzitster van de extreemrechtse partij Front National gisteren verklaard tijdens een debat tussen de vijf belangrijkste kandidaten voor de Franse presidentsverkiezingen.