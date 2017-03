Acht bombrieven ontdekt in Griekenland

Bewerkt door EB

Griekse veiligheidsexperts hebben vandaag in Athene acht bombrieven ontdekt en onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk wie de afzender is van de brieven. Kringen rond het ministerie van Defensie stellen dat de brieven bestemd waren voor verschillende personen en instanties buiten Griekenland.

De bombrieven zijn van dezelfde type die eerder bij het Duitse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs belandden. De brieven worden verder onderzocht door de Griekse politie.



Bij het IMF in Parijs raakte donderdag een medewerkster gewond toen ze een bombrief opende. De bombrief was gericht aan de Europese vertegenwoordiger van het IMF, Jeffrey Franks. Een dag eerder onderschepte de postkamer van het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn een brief met springstof en een ontstekingsmechanisme erin die was gericht aan minister Wolfgang Schäuble.



Een linkse autonome groep in Griekenland, de 'Samenzwering van Vuurcellen', eiste de verantwoordelijkheid voor de bombrief in Duitsland op. De autonomen verklaarden zich solidair met veroordeelde leden van hun organisatie en gelijkgezinde groepen in Griekse gevangenissen. De autonomen hebben nog niet gezegd of ze ook de afzender waren van de brief in Parijs, maar aangenomen wordt dat zij ook achter die bombrief zaten. Of de ontdekte brieven in Griekenland ook afkomstig zijn van de groep wordt onderzocht.