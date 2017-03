Rode ster van Heineken niet welkom in Hongarije

Bewerkt door EB

Bierbrouwer Heineken wordt in Hongarije mogelijk gedwongen zijn etiket met de alom bekende rode ster te wijzigen. De Hongaarse regering wil het land zuiveren van symbolen die mogelijk doen denken aan onder meer de bezetting door de nazi's of de onderdrukking door de communisten.

Volgens de rechtse regering van premier Viktor Orban is het een "morele verplichting" om het commerciële gebruik van dergelijke symbolen te verbieden. Daaronder vallen naast de rode ster ook onder meer het hakenkruis en de hamer en sikkel. Het Hongaars parlement praat vandaag over het voorgestelde verbod. Treedt de nieuwe wet in werking, dan kan het gebruik van die symbolen leiden tot een boete tot 2 miljard forint (6,5 miljoen euro) en een gevangenisstraf.



Heineken heeft al sinds mensenheugenis een ster op zijn etiket staan. In de jaren dertig van de vorige eeuw kreeg deze de kleur rood. Na de Tweede Wereldoorlog werd de rode ster ingeruild voor een witte ster met een rode rand. Na verloop van tijd werd de rode rand weer breder gemaakt. In 1991 werd besloten de ster weer in zijn geheel rood te maken.



Symbool uit de middeleeuwen

"De ster is een oud brouwerssymbool uit de middeleeuwen", liet Heineken in een reactie weten. "De punten van de ster stonden voor de vier natuurlijke ingrediënten en het vijfde punt voor de onbekende magie van bier brouwen". Van enige politieke betekenis is dus geen sprake", benadrukt het bedrijf. "We houden deze kwestie nauwlettend in de gaten en we hebben alle vertrouwen in een goede afloop".