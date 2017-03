Dronken trucker tegengehouden voor de Gotthardtunnel

Door: redactie

20/03/17 - 17u11 Bron: Belga

© afp.

Een dronken chauffeur van een bijzonder transport, die niet meer in staat was om te rijden, is door de Zwiserse politie net voor de Gotthardtunnel uit het verkeer geplukt.

De 58-jarige Italiaanse chauffeur had een 85 ton zware turbine op zijn trekker en was al meer dan 100 kilometer op de Zwitserse wegen onderweg vooraleer hij kort voor middernacht werd tegengehouden. Dat deelde de politie vandaag in Ticino mee. Gelukkig was er geen ongeval gebeurd bij de gevaarlijke rit van vorige week.



De man werd bij Airolo aan het zuidportaal van de langste verkeerstunnel (16.942 meter) van de Alpen gestopt. De politie sprak van een "ernstig geval". Er werd niet meegedeeld hoeveel promille alcohol de man in zijn bloed had. Hij werd veroordeeld wegens dronkenschap achter het stuur en kreeg een rijverbod in Zwitserland.