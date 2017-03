Duitse en Poolse speurders rollen dievenbende van luxewagens op

Door: redactie

Duitse en Poolse speurders hebben een internationale dievenbende opgrold, die het gemunt had op luxueuze voertuigen. Dat deelde de centrale directie tegen georganiseerde misdaad CBSP vandaag in Warschau mee. Zes verdachten uit Polen, onder hen de vermoedelijke kopstukken, werden in februari al in Hoppegarten bij Berlijn opgepakt. In Polen werden 18 gestolen voertuigen in beslag genomen. Er zijn in totaal 16 verdachten.