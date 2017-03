Shana (19) krijgt boete omdat ze tijd van politie "verspilde" in verband met stalker. De gevolgen zijn verschrikkelijk

Shana Price © Facebook.

Shana Price vertelde in februari vorig jaar aan de politie dat ze gestalkt werd door haar ex-vriendje. Op het politiekantoor kreeg ze geen gehoor maar wel een boete. De gevolgen zouden dramatisch zijn voor de tiener.

Michael Lane (27) hield zich op in de nabijheid van haar flat in de Britse stad Portslade in East Sussex, hij stuurde ongevraagd bloemen en liet wansmakelijke berichtjes achter. De jongeman raakte naar verluidt geobsedeerd door het meisje nadat hun relatie ten einde liep en ze opnieuw samen was met haar vorige partner Ashley Cooke.



Aanval

In februari 2016 besloot een angstige Shana om hierover haar beklag te doen bij de politie. Een maand later viel hij het meisje aan. De tiener legde opnieuw klacht neer bij de politie maar Lane ontkende de aantijgingen. Hij toverde berichtjes tevoorschijn die leken te suggereren dat Shana een relatie wilde met hem.



Daarop kreeg het meisje een boete van de agenten omdat ze hun tijd zou verspild hebben door een "valse" verklaring af te leggen. Ze zou hebben nagelaten om te vermelden dat ze vroeger een relatie met Lane had gehad.



"Laag risico"

In juli vorig jaar stal de stalker haar sleutels en drong haar huis binnen om naar haar te staren terwijl ze sliep. Daarna werd de jongeman aangemaand om uit haar buurt te blijven. Maar de aanklacht van Shana dat hij haar voortdurend volgde en haar lastigviel met hijgtelefoontjes werd door de politie ingeschat als een "laag risico".



Maar Lane stak nog een tandje bij. De jongeman bevestigde een trackingsysteem aan de wagen van zijn vriendin en vertelde aan een vriend dat "ze zou boeten voor wat ze had gedaan".



Lichaam

Een nieuwe aanval eind augustus werd Shana fataal. Levenloos lag ze in haar slaapkamer. Haar keel was overgesneden. Op twee plaatsen in haar appartement had de moordenaar getracht brand te stichten.



Vandaag staat Michael Lane terecht voor de moord op Shana Price. De jongeman ontkent de beschuldigingen ondanks de bloedspatten op zijn sneakers en zijn leugens tegenover de politie tijdens verhoren.



De manier waarop agenten de klacht van Shana hebben behandeld, wordt onderzocht door een extern controleorgaan. Het onderzoek loopt nog volop.