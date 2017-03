Zenuwen op scherp tijdens noodlanding in Amsterdam: passagiers beginnen samen te bidden

Sven Van Malderen

20/03/17 - 11u38 Bron: Metro.co.uk

Even paniek aan boord van een Titan Airways-toestel dat op weg was van Londen naar het Poolse Rzeszów: het vliegtuig kreeg te kampen met luchtdrukproblemen in de cabine, waardoor de zuurstofmaskers naar beneden vielen en een noodlanding uitgevoerd moest worden in Amsterdam. De passagiers -vooral joden die een pelgrimstocht gepland hadden- haalden er hun gebedenboek bij en begonnen samen te bidden.



Zeventien minuten later zou het vliegtuig veilig landen op Schiphol. Er bleek sprake van een technisch mankement.



"Er zijn geen gewonden gevallen", aldus een woordvoerder. "Voor de zekerheid was de brandweer wel opgetrommeld. Dit komt niet vaak voor, de bemanning is er uiteraard wel op getraind om zo'n situatie tot een goed eind te brengen."