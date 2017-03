Rutte wil regering vormen met CDA en D66

Mark Rutte (VVD) verlaat de Tweede Kamer, vanochtend na een gesprek met verkenner Edith Schippers. © anp.

Mark Rutte (VVD), de ontslagnemende minister-president van Nederland, wil dat zijn partij met onder meer het christendemocratische CDA en het links-liberale D66 in een nieuwe regering stapt. Dat heeft de liberale politicus vanmorgen verklaard na een gesprek met verkenner Edith Schippers, een partijgenoot van Rutte.

Rutte hoopt dat er een "stabiel meerderheidskabinet komt met draagvlak in beide Kamers", zo verklaarde hij. De vorige coalitie - VVD en het centrumlinkse PvdA - had geen meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor er steeds naar de oppositie moest worden gekeken om maatregelen door de Senaat te loodsen.



PVV uitgesloten als partner

Samenwerking met CDA en D66 is "gezien de verkiezingsuitslag" dan ook logisch, vervolgde Rutte. Maar daarnaast moet wel nog een vierde partner met minstens vijf zetels gezocht worden om aan een meerderheid te raken. GroenLinks (14 zetels) en ChristenUnie (5) worden in dat verband het vaakst genoemd. Rutte herhaalde vandaag  nogmaals dat hij de PVV, de partij van de extreemrechtse populist Geert Wilders, uitsluit als coalitiepartner.



Minder lasten voor middenklasse

Tot slot benadrukte Rutte dat de volgende regering werk moet maken van een lastenverlichting voor de middenklasse, in combinatie met een belastingherziening. Verder moet die coalitie onder meer zorgen voor een energietransitie en investeren in ouderen- en verpleegzorg.



Verkenner Edith Schippers (VVD) maakte vandaag alvast duidelijk dat ze zelf geen deel zal uitmaken van de volgende Nederlandse regering. Schippers was in de ontslagnemende regering nog minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar ze stond dit jaar niet op de kandidatenlijst van de liberale partij VVD, al had ze een terugkeer als minister tot nu toe nooit volledig uitgesloten.



De VVD van Mark Rutte was woensdag bij de Tweede Kamerverkiezing in Nederland duidelijk de grootste partij geworden, ondanks een verlies van acht zetels. De liberale partij heeft daarom het voortouw mogen nemen bij de regeringsvorming.