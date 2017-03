Moeder geeft dochtertje (4) geen suiker meer. Zo sterk is haar gedrag veranderd

Anna Larsson met haar dochtertje © kos.

Kinderen houden nu eenmaal van zoetigheden. Een Zweedse moeder wilde echter komaf maken met die hang naar suiker van haar dochtertje en nam een drastische maatregel. Het resultaat was verbluffend. Haar kind begon zich anders te gedragen.

Toen haar dochtertje op een dag een woedeaanval kreeg omdat ze geen snoepjes mocht eten, besliste Anna Larsson (38) dat er moest ingegrepen worden. "Ze hunkerde echt naar suiker. Ze wilde het eten dat we klaarmaakten niet verorberen, ze wilde enkel nog zoetigheden", verklaarde de moeder aan de BBC. Dus werd suiker geschrapt. Al na enkele dagen was het resultaat zichtbaar. "Ze was veel kalmer en minder humeurig, ze viel 's avonds veel sneller in slaap", merkte Larsson op. "Bovendien wilde ze niet de hele tijd televisie kijken zoals gewoonlijk maar wilde ze echt dingen ondernemen." Voedsel dat haar dochtertje een week eerder nog steevast weigerde, vond ze nu "erg lekker."

"Haar smaakpapillen waren precies gereset", aldus de Zweedse mama die zo verrast was dat ze haar bevindingen op Facebook deelde. Daar leek ze bij vele ouders een gevoelige snaar te raken want de post ging meteen viraal. Sindsdien schreef de moeder artikels voor de Zweedse krant 'Aftonbladet' en kwam op televisie. "De grote respons verbaasde me wel wat", verklaarde ze. "We weten allemaal dat te veel suiker niet goed is voor onze kleintjes. Dat is op zich geen nieuws. Ik denk dat mensen positief reageren omdat ik geen deskundige ben maar een gewone vrouw."



Maar toch is niet iedereen onder de indruk. "Sommige mensen vinden het extreem maar ik heb nooit beweerd dat je helemaal geen suiker meer mag eten. Wij eten wel degelijk nog suiker, maar niet elke dag", vertelde ze.



"Indien jouw kind erg verlangt naar zoetigheden, dan heeft het hulp nodig. Het kind kan daar niet zelf voor instaan, dus is het aan de ouders om in te grijpen. Het is niet de bedoeling dat we hen snoepjes geven zodat ze zich koest houden in de supermarkt", besloot Larsson.