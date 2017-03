Mortuarium ontruimd nadat medewerkers ziek worden. En nu weet niemand nog waar het lichaam van zijn geliefde is

Koen Van De Sype

Een mortuarium in het Britse Bournemouth ligt onder vuur nadat het enkele weken terug geëvacueerd moest worden. Enkele medewerkers voelden zich niet lekker en er werd gevreesd voor een chemisch lek. Daarop werden de dode lichamen naar ziekenhuizen in de buurt getransporteerd, maar niemand lijkt nog te weten welk lichaam wáár terecht kwam. Tot afschuw van de nabestaanden.

Het incident gebeurde op 15 februari en sindsdien is het mortuarium gesloten. "We vermoeden dat het om een chemisch lek gaat, maar tot het onderzoek is afgerond, kunnen we het gebouw niet vrijgeven", zo klinkt het in een officiële mededeling van de Bournemouth Borough Council. "We doen er in elk geval alles aan om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn."

De directie liet de lichamen die in het mortuarium lagen overbrengen naar ziekenhuizen in de regio, zodat de geplande lijkschouwingen toch konden doorgaan. Maar er is nu complete verwarring over welke lichaam waarheen werden gebracht. En de nabestaanden blijven in het ongewisse.



"Ik ben alleen sinds mijn vrouw overleden is", vertelt een rouwende man. "Ik weet niet waar ik informatie kan krijgen. Aanvankelijk zeiden ze me dat de post mortem elders zou plaatsvinden: mogelijk in Southampton, Salisbury of Swindon. Daarna spraken ze van Dorchester."



Begrafenis

Hij wil graag de begrafenis regelen, maar dat lukt voorlopig niet. "Ik kan voorlopig niemand op de hoogte brengen en de gebrekkige communicatie heeft me al veel extra leed bezorgd. Alsof de dood van mijn vrouw nog niet erg genoeg is. Dit is echt onbegrijpelijk."



Vertragingen

Tony Williams van de Council verontschuldigt zich. "Er zijn wat onvoorziene vertragingen in onze procedures. We willen onze excuses aanbieden aan de nabestaanden. En hen bedanken voor het geduld en het begrip terwijl we deze situatie proberen recht te zetten."