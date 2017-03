Misbruikende leraar (50) ontvoert leerlinge (15): al week spoorloos

MVDB

Tennessee - Alabama De politie in de Amerikaanse staat Tennessee is op zoek naar een 50-jarige leerkracht die een 15-jarige leerlinge heeft ontvoerd. Leraar Tad Cummins en zijn leerlinge Elizabeth Thomas verdwenen vorige maandag.

Ze zijn samen te zien op bewakingsbeelden van een pompstation in de stad Decatur in de naburige staat Alabama. Die beelden dateren eveneens van maandag. Sindsdien ontbreekt elk spoor.



Volgens de politie had Cummins op de school Culleoka Unit in Maury County een seksuele relatie met de adolescente. Hij is een voormalige leraar van haar. Zijn school heeft hem inmiddels op staande voet ontslagen. Cummins die het vak verzorging gaf, zou zijn rol als vertrouwenspersoon hebben misbruikt om het kwetsbare meisje seksueel uit te buiten.



De politie in de staat Tennessee heeft vorige week een AMBER Alert-waarschuwingsbericht uitgestuurd. Ook is 1.000 dollar beloning uitgeloofd voor tips die kunnen leiden naar de aanhouding van Cummins. Het Tennessee Bureau of Investigation (TBI) meldde zaterdag dat er reeds 250 tips zijn binnengekomen.



De echtgenote van Cummins sprak tegenover de televisiecamera's de hoop uit dat haar man zich zo snel mogelijk aangeeft: "Tad, dit is niet wij jij bent. Geef jezelf over. We kunnen je helpen." Haar echtgenoot zou in het bezit zijn van twee vuurwapens. Cummins wordt beschuldigd van ontvoering en seksueel contact met een minderjarige. De aanklacht wordt aanzienlijk verlicht indien de leraar zich met het meisje meldt bij de politie, zo maakte de ordediensten nog bekend.