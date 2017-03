Dementerende Britse oorlogsveteraan (92) mag niet in Australië blijven: "Deportatie overleeft hij niet"

Door: redactie

20/03/17 Bron: Sydney Morning Herald

Een dementerende 92-jarige Brit, die al sinds 2007 in Australië woont, loopt het risico om met zijn 91-jarige vrouw gedeporteerd te worden. De twee wonen sinds 2007 in het land om dichter bij hun dochter te zijn. Na een procedure van tien jaar is hun verzoek voor een permanente verblijfsvergunning afgewezen en moeten de oudjes hun biezen pakken.

De 92-jarige James Bradely, die in de Tweede Wereldoorlog diende bij de Royal British Navy, verhuisde in 2007 met zijn vrouw Peggie naar Australië, om dichter bij zijn dochter te zijn. Het echtpaar slaagde voor een medisch examen en werd op een wachtlijst gezet om een permanente verblijfsvergunning voor ouders. Intussen mochten ze in het land verblijven. Zeven jaar later kreeg Bradley echter last van geheugenproblemen. Na verder onderzoek bleek dat hij begon te dementeren. Intussen was hij ook in een rolstoel beland.



Op basis van James' verslechterende gezondheid, werd de gezamenlijke visumaanvraag van hem en zijn vrouw uiteindelijk afgewezen. "Gezien mijn achtergrond als oorlogsveteraan, vind ik dat ik schandalig behandeld word", zei Bradley aan de Australische Sydney Morning Herald. "Ik heb tien jaar gewacht op een permanente verblijfsvergunning, om vervolgens geweigerd te worden. Ik wil graag de paar jaar die ik nog heb in Australië doorbrengen, bij mijn familie."



"Heb een hart"

Dochter Sharon Bradley-Twon heeft Immigratieminister Peter Dutton aangeschreven om de beslissing ongedaan te maken. "Mijn vader maakt zich vreselijk druk over wat er met hem en zijn vrouw gaat gebeuren... Hij zal een uitzetting niet overleven", schreef ze. "Heb een hart, laat hem blijven", klonk het ook bij Bradley's vrouw Peggie. "Hij heeft niet alleen zijn land gediend tijdens de oorlog, maar ook Australië en de hele mensheid."



Een woordvoerder van het ministerie van Immigratie liet inmiddels weten dat er opnieuw gekeken wordt naar de beslissing, maar wil geen verdere details geven.