Man wint ruim 1,7 miljoen euro in casino Breda

Door: Dennis Nuiten

20/03/17 - 06u38 Bron: AD.nl

© thinkstock.

Nederland Een man heeft zondagavond 1.730.915,25 euro gewonnen in Holland Casino in de stad Breda (Noord-Brabant). De man uit de buurt van Breda won het bedrag met het spel Mega Millions. Dat meldt een woordvoerder van het casino.

De man won rond 20.30 uur het enorme bedrag. De winnaar liet aan het casino weten: "Ik was een uurtje eerder klaar met werken en ben nog even bij Holland Casino binnengelopen. Even later stapte ik naar buiten als miljonair."



Mega Millions wordt gespeeld op speelautomaten van alle vestigingen van Holland Casino. De jackpot loopt hierbij steeds verder op. De uitgekeerde bedragen zijn belastingvrij, aldus de woordvoerder.