Hallucinante storm berooft zwemmende schoolklas van het leven

Door: redactie

20/03/17 - 01u45 Bron: Belga

Reddingswerkers zoeken tussen de afgebroken takken naar slachtoffers. © Twitter: @news_ghana.

In Ghana zijn twintig leerlingen om het leven gekomen toen ze aan het zwemmen waren terwijl er een storm uitbrak. Ze verdronken of werden verpletterd door omvallende bomen, aldus de veiligheidsdiensten.

Het ongeval vond plaats toen een groep studenten zwom aan de watervallen van Kintampo, in het centrum van het land, aldus de woordvoerder van de brandweer Prince Billy Anaglate. De watervallen zijn een populaire toeristische attractie in de regio Brong Ahafo.



Zwemmen

"Ze waren aan het zwemmen in de rivier toen een storm uitbrak, met hevige windvlagen die bomen ontwortelden", aldus de woordvoerder nog. Achttien jongeren waren op slag dood, twee anderen stierven in het ziekenhuis. Er vielen ook elf gewonden.



In Ghana vallen regelmatig doden bij rampen, zoals overstromingen of ontploffingen van olietankers. Dat is mede te wijten aan een lakse wetgeving en het niet respecteren van de regels.