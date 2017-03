Abe en Merkel pleiten voor vrije handel en open markten

Door: redactie

20/03/17 - 00u53 Bron: Belga

De Japanse premier Abe en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. © ap.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Japanse premier Shinzo Abe hebben gisterenavond gepleit voor de vrije handel en open en vrije markten. Ze doen dat op een moment dat de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump een protectionistisch beleid nastreeft.

"We willen vrije, open markten, en willen uiteraard eerlijke handel. We willen echter geen enkele barrière bouwen", aldus Merkel in Hannover aan de vooravond van de opening van CeBIT, een van de belangrijkste technologiebeurzen ter wereld. Japan is dit jaar het gastland op de beurs.



Interconnectiviteit

"In het tijdperk van de interconnectiviteit, willen we onze bedrijven samenbrengen en op een evenwichtige manier samenwerken. Dat is vrije handel", aldus Merkel, zonder Donald Trump te noemen, die zich vijandig opstelt tegenover de vrije handel. Merkel werd vrijdag ontvangen door Trump in Washington, een bijeenkomst die baadde in een kille sfeer.



Merkel wijst er ook op dat de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan nog dit jaar zouden kunnen worden afgerond. Ze vindt het goed dat de onderhandeling "ernstig worden genomen". "In een periode waarin we met velen ruzie moeten maken over de vrijhandel, de opening van de grenzen, de democratische waarden, is het een goed teken dat Japan en Duitsland geen ruzie maken" over deze onderwerpen, "maar dat ze een toekomst uitbouwen in het voordeel van de mensen", aldus de bondskanselier.



Verbondenheid

"Het is door de verbondenheid dat economieën kunnen groeien", stelde ook Abe, die bezig is aan een Europese tournee. Japan heeft voordeel gehaald uit de vrije handel, en "wil de kampioen worden die de open systemen steunt naast Duitsland". Daarvoor is er nood aan "eerlijke systemen. We mogen geen voorwaarden creëren die ervoor zorgen dat de rijkdom in handen is van slechts enkele personen", aldus Abe.



"Bondskanselier Merkel, wij blijven een open wereld promoten, die de regels respecteert, vrij en eerlijk is, en we gaan haar resistent maken", aldus de Japanse premier, die opriep tot "een snelle afronding" van het akkoord tussen de EU en Japan.