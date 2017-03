Duizenden Duitsers op straat voor pro-Europese betoging

Door: redactie

20/03/17 - 00u13 Bron: Belga

© ap.

In ongeveer vijftig Duitse steden zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen om te betogen voor een eengemaakt Europa. In Frankfurt, waar de beweging "Pulse of Europe" eind vorig jaar werd opgericht, kwamen ongeveer 3.000 mensen op straat. In Berlijn betoogden 2.000 tot 4.000 mensen en in Keulen 2.500.