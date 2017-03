Ruim 6.500 mensen betogen tegen Catalaanse onafhankelijkheid in Barcelona

Door: redactie

In Barcelona zijn duizenden mensen vandaag op straat gekomen om te manifesteren tegen de 'separatistische coup' in Catalonië, de noordoostelijke regio in Spanje waar een groot deel van de bevolking naar onafhankelijkheid streeft. Volgens het bestuur van de stad namen zowat 6.500 mensen deel aan de mars.