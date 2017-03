Ook broer en neef van dader aanval luchthaven Parijs-Orly vrijgelaten

Bewerkt door: ADN

Nadat gisterenavond al de vader van de man die op de Parijse luchthaven Orly werd neergeschoten was vrijgelaten, zijn ook zijn broer en zijn neef sinds vanavond weer op vrije voeten. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen van gerechtelijke bronnen. De drie mannen hadden zich gisteren spontaan bij de politie gemeld.

Anderhalf uur voor hij op de luchthaven een vrouwelijke militair aanviel, opende Ziyed Ben Belgacem (39) gisteren in de ochtend tijdens een wegcontrole ten noorden van Parijs het vuur op agenten. Zijn vader en broer stapten tegen de middag zelf naar de politie, omdat Belgacem hen zou hebben gecontacteerd met de boodschap dat hij "een stommiteit" had begaan.



Enkele uren later meldde ook zijn neef zich bij de politiediensten. Hij zou Belgacem in de nacht van vrijdag op zaterdag gesproken hebben in een bar in de Parijse banlieue. De drie familieleden van Belgacem werden in verzekerde bewaring genomen met het oog op hun ondervraging.