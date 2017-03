Steinmeier aangetreden als Duits president

Door: redactie

19/03/17 - 18u43 Bron: ANP en Belga

Duits president Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Buedenbender © ap.

Frank-Walter Steinmeier(SPD) is sinds vandaag president van Duitsland. Tijdens een symbolische bijeenkomst in het presidentiële slot Bellevue kreeg de socialistische politicus de macht overgedragen van zijn voorganger, Joachim Gauck.

De nieuwe president en zijn vrouw Elke Buedenbender werden plechtig ontvangen in het paleis Bellevue aan de rand van het park Tiergarten. Steinmeier is de twaalfde president van Duitsland. In februari werd de voormalige minister van Buitenlandse Zaken verkozen door het kiescollege van parlementariërs en afgevaardigden van de deelstaten. Zijn voorganger, de partijloze Joachim Gauck(77), zag af van een tweede termijn vanwege zijn leeftijd. Hij was vijf jaar lang president van Duitsland. Woensdag volgt de plechtige eedaflegging van Steinmeier (61) als staatshoofd in de Bondsraad en de Bondsdag. Dan zal de president ook in een speech zijn beleid voor de komende jaren uiteenzetten. Wellicht zal hij ook een eerste buitenlandse reis aankondigen die vermoedelijk richting Parijs gaat.

Vrijwel geen politieke macht

De jurist Steinmeier is al vice-kanselier geweest en was stafchef van de sociaal-democratische kanselier Gerhard Schroeder in 1999. Hij behoort tot de hervomingsgezinde vleugel van zijn partij. In 2005 werd hij minister van Buitenlandse Zaken in een coalitie van Angela Merkels christen-democraten met de sociaal-democraten. Dezelfde post bekleedde hij ook in 2013 in Merkels derde regering.



De Duitse president heeft vrijwel geen politieke macht, maar geniet wel veel aanzien. Hij kan bijvoorbeeld wel een wet tegenhouden als hij meent dat die in strijd met de grondwet is.