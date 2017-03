Kinderen die maand geleden beide ouders verloren aan kanker, krijgen nieuwe tragedie te verwerken

Koen Van De Sype

19/03/17

Drie Britse kinderen die een maand geleden het nieuws haalden nadat ze in een paar dagen tijd allebei hun ouders verloren aan kanker, hebben een opnieuw een zware tegenslag te verwerken gekregen. Want nu blijkt ook de grootvader van Luke (21), Hannah (18) en Oliver (13) Bennett aan de ziekte te lijden. "Ik hield het verborgen om hen niet nog zwaarder te belasten dan ze al waren", vertelt hij.

Vader Mike (57) kreeg in 2013 te horen dat hij een hersentumor had. Bij zijn vrouw Julie (50) werd vorig jaar lever- en nierkanker vastgesteld. En er waren uitzaaiingen naar haar hele lichaam. Samen gingen ze de strijd aan, maar die verloren ze op amper enkele dagen van elkaar. In een week tijd waren hun drie kinderen wezen. Ze deelden een foto van hun ouders op hun sterfbed, vlak voor hun vader overleed. En die ging de wereld rond. (lees hieronder verder)

© Staff.

Maar de kinderen blijven niet van nieuwe ellende gespaard, want nu blijkt ook hun opa - de vader van Julie - aan kanker te lijden. Hij had tot nu toe niets gezegd om zijn kleinkinderen niet nog meer te belasten. Maar twee weken na de dood van Mike en Julie moest hij de darmtumor laten verwijderen en zo kwam het toch uit.



Kerstmis

"Ik kreeg de diagnose kort voor Kerstmis vorig jaar", vertelt Arthur Frost (78). "Het ging toen erg slecht met mijn dochter en schoonzoon. Ze hadden al zo veel zorgen, dat ik het niet nog erger wilde maken voor hen. Het was echt vreselijk om hen zo te zien afzien. Dus besloot ik om het voor mezelf te houden." Intussen wacht hij op de testresultaten van zijn operatie. "We krijgen zo veel steun en hulp, dat is in elk geval al een hart onder de riem", zegt hij. Ook zijn drie kleinkinderen staan er niet alleen voor.



Studeren

Intussen werd al 320.000 euro voor hen ingezameld zodat ze samen kunnen blijven in hun ouderlijke huis en verder kunnen studeren. Ze willen ook graag een auto kopen, omdat ze de speciaal aangepaste wagen van hun ouders moesten teruggeven. Luke is intussen aangesteld als voogd voor zijn kleine broertje Oliver.