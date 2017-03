Vader neergeschoten man luchthaven Orly: "Mijn zoon was geen terrorist"

Bewerkt door: jv

De vader van de man die gisteren werd neergeschoten op de Parijse luchthaven Orly, Ziyed Ben Belgacem, zegt dat zijn zoon "nooit een terrorist geweest is". "Hij bad nooit en hij dronk. En onder de invloed van alcohol en cannabis... Kijk hoe het met je afloopt." Inmiddels verloopt het luchtverkeer op de Parijse luchthaven Orly stilaan weer normaal.

Op de autosnelweg ten noorden van Parijs opende Belgacem (39) gisterochtend het vuur op drie agenten voor hij naar de luchthaven trok. Zijn poging om een militair te overmeesteren bekocht hij met de dood. Volgens de procureur van Parijs, François Molins, was Belgacem "vermoedelijk gemotiveerd door terrorisme" en riep hij: "Ik ben hier om voor Allah te sterven (...) Er gaan zeker doden vallen".



Vlak voor hij zich op de militair stortte, gooide Belgacem een tas op de grond met daarin een soort jerrycan. Hij bleek ook in het bezit van 750 euro cash geld, een exemplaar van de Koran, een pak sigaretten en een aansteker. Bij hem thuis vonden de onderzoekers enkele grammen cocaïne en een machete.



"Hij bad nooit en hij dronk"

Maar zijn vader gelooft niet dat Belgacem een terrorist was. De Franse omroep Europe 1 kon hem kort spreken toen hij vandaag het politiekantoor verliet waar hij sinds gisteren verhoord werd. "Mijn zoon is nooit een terrorist geweest. Hij bad nooit en hij dronk. En onder de invloed van alcohol en cannabis... Kijk hoe het met je afloopt."



De vader is zelf naar de politie gestapt toen zijn zoon hem belde met de boodschap dat hij "een stommiteit" begaan had. "Hij belde me rond 7 of 8 uur 's ochtends. (...) Hij was extreem nerveus, zijn moeder kon hem niet verstaan. Hij vroeg me hem te vergeven: 'Ik vraag vergiffenis, ik heb een stommiteit begaan met een agent'."



Drugs

Verontrust door het gesprek dat hij met zijn zoon had, trok de vader naar de politie. "Ik leerde er dat de politie haar werk gedaan had, ze zeiden me meteen dat hij overleden was. Dat is een schok, maar wat wilt u? Met zo'n gezelschap en drugs... Uiteindelijk betaal ik het gelag."



Ook de broer en de neef van Belgacem trokken uit eigen beweging naar de politie. Zij worden nog steeds verhoord.



De onderzoekers proberen de handel en wandel en het psychologisch profiel van Belgacem te reconstrueren. De man had verschillende diefstallen met geweld op zijn kerfstok en zou in de gevangenis geradicaliseerd zijn. De autopsie op het lichaam van Belgacem moet duidelijk maken of hij op het ogenblik van de feiten onder de invloed van alcohol of drugs was.