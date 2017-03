Tillerson sluit rondreis in Azië af met ontmoeting Chinese president

Bewerkt door: jv

19/03/17 - 11u24 Bron: Belga

© ap.

Rex Tillerson, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, en de Chinese president Xi Jinping willen de banden tussen hun beider landen versterken. Dat spraken ze vandaag af, bij het eerste bezoek van Tillerson aan Peking. De buitenlandminister beëindigde er zijn meerdaagse Aziëtour, die vooral in het teken stond van de kwestie Noord-Korea.

"We weten dat enkel door dialoog we elkaar beter gaan begrijpen, wat leidt tot betere banden tussen China en de VS en de toon zet voor toekomstige samenwerking", aldus Tillerson in het Volkscongres. Xi Jinping verwees op zijn beurt naar het telefoontje dat hij heeft gehad met president Trump, waarin die beloofde om geen officiële relaties aan te knopen met Taiwan. "Hij en ikzelf denken dat we gezamenlijk inspanningen moeten doen om de Chinees-Amerikaanse samenwerking te verbeteren. Onze gemeenschappelijke belangen zijn veel groter dan de verschillen, en samenwerking is de enige juiste weg".



Trump en Xi zien elkaar binnenkort, mogelijk begin volgende maand. Volgens Tillerson kijkt Trump uit naar deze ontmoeting.