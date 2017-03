Witte Huis: man opgepakt die beweert bom bij te hebben

Door: redactie

19/03/17 - 06u53 Bron: Belga

© reuters.

Aan het Witte Huis is zaterdagavond (plaatselijke tijd) een man opgepakt die aan een controlepost beweerde dat hij een bom bij zich had. Dat meldt nieuwszender CNN op gezag van bronnen binnen de ordediensten.

De man werd opgepakt en zijn wagen wordt doorzocht. Het is nog niet duidelijk of de man wel degelijk explosieven bij zich had, maar de veiligheidsmaatregelen aan het Witte Huis werden wel meteen opgedreven.



Verschillende straten rond de ambtswoning van de Amerikaanse president werden afgesloten.



President Donald Trump was niet aanwezig in het Witte Huis op het moment van het incident. Hij brengt het weekend door in zijn "winter White House" in Mar-a-Lago, Florida.



Het is al de tweede keer in een week tijd dat er een veiligheidsincident plaatsvindt aan het Witte Huis. Vorige zaterdag kon een man over het hek van het Witte Huis kruipen. Die kon pas na ruim een kwartier worden gevat.