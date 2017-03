Dodentol door overstromingen in Peru stijgt naar 72

Door: redactie

Bij de zware overstromingen in Peru zijn sinds het begin van het jaar al 72 mensen om het leven gekomen. Dat heeft premier Fernando Zavala zondag verklaard. In de afgelopen 24 uur kwamen tien mensen om het leven.

"Het land beleeft een van zijn moeilijkste momenten in jaren omdat het aantal mensen dat getroffen is veel hoger is dan bij eerdere rampen", aldus de premier.



Ongeveer 572.000 mensen zijn getroffen door de overstromingen en aardverschuivingen die veroorzaakt worden door de hevige regen. Die is het gevolg van het weerfenomeen El Niño, die zorgt voor de opwarming van het water in de Stille Oceaan ten noorden van Peru en het gebrek aan wind vanuit Ecuador. Zowat 70.000 mensen zijn al hun bezittingen kwijt.



"Sommige regio's hebben meer regen gehad dan tijdens het El Niño-fenomeen in 1982 en 1998", aldus Zavala. In 1998 kwamen 500 mensen om het leven door het noodweer, in de winter van 1982-1983 waren dat er zelfs 9.000, voornamelijk door epidemieën.



Vrijdag raakte al bekend dat de regering 2,5 miljard soles (710 miljoen euro) heeft uitgetrokken voor de herstelling van de beschadigde infrastructuur.



Ook buurland Chili heeft bovendien te kampen met extreme weersomstandigheden. Eerder dit jaar leed het land onder de zwaarste bosbranden in zijn geschiedenis door de extreme droogte. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en werd een gebied van meer dan 500.000 hectare platgebrand.