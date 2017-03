'Saddam' eist naamswijziging

Door: redactie

Een Indiase man is naar de rechter gestapt om definitief af te komen van zijn geboortenaam: Saddam Hussain. Volgens de Indiër durven bedrijven hem niet in dienst te nemen vanwege de gelijkenis tussen zijn oorspronkelijke naam en die van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hussein.

Hussain ging zijn naam volgens de Hindustan Times als een probleem zien nadat hij tientallen keren was afgewezen voor banen. Toen hij navraag deed, ontdekte de twintiger dat internationaal opererende bedrijven niet zaten te wachten op een medewerker met een 'verdachte' naam.



De Indiër liet daarop zijn naam veranderen, maar liep al snel tegen een tweede probleem aan: zijn oude naam bleef gewoon staan op de onderwijscertificaten waar bedrijven hun sollicitanten om vragen. Verzoeken de naamswijziging ook daar door te voeren, liepen op niets uit.



De wanhopige man stapte daarom naar de rechter. Het is volgens de krant nog allerminst zeker of hij daar zijn zin zal krijgen. De rechtbank zou terughoudend hebben gereageerd, omdat mensen vaak misbruik van het systeem maken door steeds hun naam te veranderen.