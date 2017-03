Pak meer Mexicanen tegengehouden aan Canadese grens

Door: redactie

19/03/17 Bron: ANP

De Canadese premier Justin Trudeau ontvangt de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto in Ottawa (foto uit 2016) © ap.

Canadese grensbewakers hebben sinds het begin van het jaar meer Mexicaanse migranten aangehouden dan in heel 2016. Dat blijkt volgens de Canadese omroep CBC uit nieuwe overheidscijfers.

Grenswachten hebben tussen begin januari en 9 maart 444 Mexicanen vastgezet, tegenover 410 in 2016.

De Canadese regering besloot eind vorig jaar dat Mexicaanse burgers voortaan geen visum meer nodig hebben om het land te bezoeken. Toch kunnen ze aan de grens worden aangehouden, bijvoorbeeld als hun identiteit onduidelijk is of ze mogelijk een gevaar vormen.



Mexicanen die hun heil willen zoeken in Noord-Amerika, overwegen volgens CBC steeds vaker naar Canada te trekken. De Verenigde Staten zouden een minder aantrekkelijke bestemming zijn omdat president Donald Trump een beleid voert dat hard is voor migranten.