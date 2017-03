'Situatie in Mali blijft verontrustend ondanks extra middelen'

Door: redactie

Nederlandse militairen in Mali © ANP.

De veiligheidssituatie in Mali blijft verontrustend ondanks de middelen die worden ingezet in het land en de vooruitgang die werd geboekt rond het vredesakkoord. Dat heeft Hervé Ladsous, het hoofd van de vredesoperaties van de Verenigde Naties, gemeld.

"De situatie blijft algemeen gezien verontrustend. We worden veel te vaak aangevallen door gewapende groepen", aldus Ladsous tijdens een persconferentie in de Malinese hoofdstad Bamako, nadat hij een onderhoud had met president Ibrahim Boubacar Keita.



Minusma, de VN-missie die sinds juli 2013 ontplooid is in Mali, is de VN-missie die al de meeste mensenlevens heeft gekost sinds die in Somalië tussen 1993 en 1995. In totaal kwamen al meer dan 70 blauwhelmen om tijdens operaties.



"Het vredesproces is nog lang niet afgerond", ondanks het akkoord van mei-juni 2015 tussen Bamako en de groepen die de regering steunen, en de Toeareg-rebellen in het noorden van het land, aldus Ladsous, die in april vervangen zal worden door zijn Franse landgenoot Jean-Pierre Lacroix.



Het noorden van Mali kwam in 2012 in handen van jihadisten van aan al-Qaida gelinkte groepen. Die groepen werden vanaf januari 2013 door een internationale militaire operatie op initiatief van Frankrijk grotendeels verjaagd, een operatie die vandaag nog steeds wordt voortgezet. Toch zijn volledige zones in het land nog steeds in handen van de jihadisten.